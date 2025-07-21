Момент падения автобуса с тремя десятками российских вахтовиков в обрыв попал на видео

Появились кадры момента падения вахтового автобуса в 25-метровый обрыв в Якутии

В сети появились кадры момента падения автобуса с тремя десятками вахтовиков в обрыв в Нерюнгринском районе Якутии. Их публикует группа «Авто 14» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как транспортное средство уходит с дороги и падает в обрыв. Видеозапись заканчивается на моменте падения транспортного средства.

В сети ранее появились кадры с места падения автобуса в Якутии. На них видно, что автобус, упавший в обрыв, лежит колесами вверх. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Автобус с 33 вахтовиками в Якутии рухнул с 25-метровой высоты 21 июля. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, еще 20 пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал вниз, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.