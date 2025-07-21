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04:26, 21 июля 2025Наука и техника

Разработан эффективный метод борьбы с метастазами

J Med Chem: Соединение галлия заставляет раковые клетки разрушаться
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: bogubogu / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Рурского университета в Бохуме разработали новый лекарственный комплекс, который заставляет раковые клетки погибать особым образом и «звать на помощь» иммунную систему. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry, показывает: при такой гибели клетки выделяют вещества, которые сигнализируют организму об опасности.

Новый препарат содержит соединение галлия. Оно проникает в раковую клетку и вызывает в ней сильный стресс, из‑за которого клетка начинает разрушаться. При этом наружу выходят особые белки, которые служат для иммунитета подсказкой: именно такие клетки нужно искать и уничтожать.

Благодаря этому иммунная система учится распознавать и уничтожать не только основную опухоль, но и ее метастазы в других частях тела. Эффект уже успешно проверен на клетках рака шейки матки в лабораторных условиях.

Теперь ученые работают над тем, чтобы препарат накапливался только в опухолевых клетках и не вредил здоровым тканям. Для этого разрабатываются способы активации вещества с помощью света или ультразвука.

В июне ученые раскрыли пользу витамина D при лечении рака. Оказалось, низкие дозы витамина могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди.

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