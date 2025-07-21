Россиянам объяснили побочный эффект кофе

Эндокринолог Хайкина: В жару кофе усиливает потоотделение из-за кофеина

Горячий и холодный кофе способен усиливать потливость в жару, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Побочный эффект этого напитка она назвала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Хайкиной, потливость возникает не из-за температуры напитка, а из-за его состава: кофеин стимулирует нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений, усиливает приток крови к коже и повышает внутреннюю температуру тела. «Организм, чувствуя этот перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться. Именно поэтому, выпив даже ледяной кофе, мы начинаем потеть», — объяснила врач.

Кроме того, кофеин активирует выработку гормона адреналина, который ускоряет дыхание, повышает давление и «заводит» обмен веществ. В жару это может вызвать перегрузку организма и привести к ощущению разбитости, предупредила Хайкина

Также кофе является мягким диуретиком: усиливает работу почек и способствует более быстрому выведению жидкости, что не только усиливает потливость, но и влияет на давление, уровень энергии, кожу и даже настроение. Хайкина порекомендовала пить чашку кофе вечером, когда жара спадет, и после каждой выпивать стакан воды для компенсации потери жидкости.

Ранее диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. По его словам, специя защищает клетки организма от окислительного стресса и повышает иммунитет.