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13:29, 21 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам объяснили причину снижения аппетита летом

Врач Неудахина назвала снижение аппетита в жару защитной реакцией организма
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина объяснила, почему летом снижается аппетит. Причину, по которой в жару хочется меньше есть, она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Снижение аппетита в жаркую погоду — реакция организма, направленная на избежание перегревания и предотвращение обезвоживания. Этот процесс регулируется взаимодействием терморегуляторных, гормональных и физиологических механизмов», — рассказала врач.

По ее словам, во время пищеварения производится большое количество внутреннего тепла и энергии. Чтобы избежать перегрева, организм угнетает участки мозга, ответственные за стимуляцию чувства голода. Результатом этого и становится снижение аппетита, добавила доктор.

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Врач обратила внимание на то, что в жаркую погоду, чтобы снизить риск перегрева, увеличивается кровоток в периферических сосудах, например, в коже, а кровоснабжение органов пищеварения, наоборот, уменьшается. В результате процесс переваривания замедляется, и человек дольше чувствует себя сытым.

В регуляции аппетита участвуют и гормоны: например, секреция грелина, стимулирующего чувство голода, летом может снижаться на фоне адаптации организма к жаре. А вот уровень лептина — гормона, подавляющего аппетит, — может повышаться

Вероника Неудахинаэндокринолог

Кроме того, как отметила Неудахина, в жару из-за усилившегося потоотделения человек больше пьет. Вследствие этого появляется ощущение, будто желудок заполнен, что также снижает аппетит.

Ранее кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил водителей об опасности жары. По его словам, при высоких температурах у людей реакция замедляется, а концентрация внимания рассеивается, как после употребления пары бокалов пива.

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