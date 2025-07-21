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10:13, 21 июля 2025Россия

Россиянин спас 13-летнего сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца

Петербуржец спас сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Житель Санкт-Петербурга спас 13-летнего сына на концерте группы «КняZz» от незнакомца, схватившего мальчика за ягодицы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянин обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что его ребенка домогались на концерте. Мужчина пояснил, что ему удалось схватить преступника.

Прибывшие по вызову оперативники задержали 40-летнего горожанина и отвезли его в отдел. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В прошлом гражданин за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних не привлекался.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за домогательства к двум девочкам.

Еще раньше жителя Рославля Смоленской области арестовали за домогательства к школьнице в лифте.

ЖЗЛ
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