Российская металлургическая компания решила не платить дивиденды

Шевелев: «Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за второй квартал 2025 года

Российская металлургическая компания «Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за второй квартал 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, соответствующее решение приняли для обеспечения финансовой стабильности компании в будущем. Свободный денежный поток «Северстали» был положительным во втором квартале, но остался отрицательным по итогам полугода.

«В ситуации высокой неопределенности на рынке и отрицательного свободного денежного потока по результатам шести месяцев 2025 года мы приняли решение не распределять дивиденды за второй квартал для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем», — пояснил Шевелев.

Последний раз «Северсталь» перечисляла дивиденды после третьего квартала 2024 года. На тот момент выплаты составили 49,06 рубля на акцию. Позднее дивиденды компания не выплачивала.

С апреля по июнь выручка компании упала на 16 процентов в годовом выражении, до 185,5 миллиарда рублей. Причиной называют снижение цен на металлопродукцию, а также высокую ключевую ставку, из-за которой снижается спрос на металлопродукцию в строительстве, машиностроении и ТЭК.

На фоне новостей акции «Северстали» на Мосбирже начали падать. На минимуме их стоимость опускалась до 1026,4 рубля. К моменту написания материала их стоимость скорректировалась до 1036,4 рубля (минус 0,4 процента).

Ранее Шевелев допускал остановку металлургических заводов в России на фоне слишком сильного падения спроса на продукцию. Он выразил надежду, что до такой ситуации дело не дойдет, а «жесткая хватка денежно-кредитной политики» ослабнет, но пока все идет к тому, что производства, у которых плохо с себестоимостью, вынуждены будут принимать непростые решения. «Северсталь» тоже допускает сворачивание некоторых проектов, но пока старается не сокращать и не переносить сроки завершения крупных инвестпроектов.