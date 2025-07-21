Российский FPV-дрон «КВН» сравнили с «пафосными» аналогами

Гендиректор «Ушкуйника»: Дешевый дрон «КВН» получил хорошую камеру и связь

Российский FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») не выделяется на фоне более высокотехнологичных изделий, однако он отличается эффективностью и малой стоимостью. Возможности «КВН» и дорогих аналогов сравнил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

«"Князь Вандал" ничем не выделяется на фоне гораздо более пафосных, дорогих и высокотехнологичных изделий. Он просто дешевый, с очень хорошей связью и камерой. Это позволяет оператору очень точно выбирать место поражения», — сказал гендиректор.

Чадаев подчеркнул, что хорошая связь, которую получил дрон, позволяет офицерам управлять боем, а малая стоимость дает возможность выпускать дроны в больших количествах.

Ранее в июле стало известно, что в зоне СВО «КВН» применили для организации высокоскоростной системы связи. Беспилотники оснащают Wi-Fi роутерами.

В январе гендиректор «Ушкуйника» рассказал, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.