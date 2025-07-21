Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:27, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Сахарный диабет обернулся для мужчины полными крови кроссовками

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником M1sterwr1te рассказал о проблеме, настигшей его из-за потерянной вследствие сахарного диабета чувствительности пальцев ног и подошвы стопы. Мужчина начал истекать кровью по дороге из городского бассейна, куда отвозил свою супругу.

«Моей жене неделю назад заменили коленный сустав, из-за чего она стала полностью от меня зависеть. Вчера она решила поехать в бассейн, потому что она любит туда ходить, пусть и не может плавать, и потому что врач рекомендовал ей ходить некоторое время в течение дня», — написал автор.

Там мужчина решил навестить уборную, для чего ему пришлось босиком полностью обогнуть место отдыха по расположенной на открытом солнце бетонной дорожке. По дороге обратно он почувствовал странное ощущение в ногах. Проверив их, он увидел отслоившуюся кожу, но не придал этому значения.

«Решив, что это лопнувший волдырь, я собрался, и мы ушли. Вернувшись домой, я помог жене устроиться в кровати, убрал купленные в магазине продукты в холодильник и только потом начал снимать обувь. Носки были пропитаны кровью, а на обеих ногах свисали лоскуты. Оказалось, я так сильно обжег ступни, что кожа слезла от кончиков пальцев почти до середины стопы», — ужаснулся американец.

Теперь ни он, ни его супруга толком не могут ходить. Автор поста порадовался лишь тому, что он хотя бы не чувствует боли от ожога, которая здоровому человеку наверняка показалась бы невыносимой.

Ранее британец Олубийи Джибову лишился ноги после того, как получил травму во время педикюра. 57-летний мужчина рассказал, что в преддверии отпуска решил привести ноги в порядок: сделал ванночку с гималайской солью и подстриг ногти. При этом во время процедуры он боли не чувствовал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. К Лондону может присоединиться Германия

    Под Сумами заметили подготовленный американскими инструкторами батальон ВСУ

    Симоньян раскрыла мечту Запада относительно России и СВО

    Сотни машин встали в очередь у Крымского моста

    В российском регионе из-за падения дрона задерживаются два десятка поездов

    Кличко сообщил о возгорании складов в Киеве

    В МЧС уточнили данные о погибших в ДТП в Якутии

    В российском регионе в зданиях больниц после серии землетрясений нашли трещины

    Раскрыты причины начала Британией 50-дневной кампании по вооружению Украины

    Порномодель решила завести детей после секса с 583 мужчинами за шесть часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости