Сахарный диабет обернулся для мужчины полными крови кроссовками

Пользователь Reddit с ником M1sterwr1te рассказал о проблеме, настигшей его из-за потерянной вследствие сахарного диабета чувствительности пальцев ног и подошвы стопы. Мужчина начал истекать кровью по дороге из городского бассейна, куда отвозил свою супругу.

«Моей жене неделю назад заменили коленный сустав, из-за чего она стала полностью от меня зависеть. Вчера она решила поехать в бассейн, потому что она любит туда ходить, пусть и не может плавать, и потому что врач рекомендовал ей ходить некоторое время в течение дня», — написал автор.

Там мужчина решил навестить уборную, для чего ему пришлось босиком полностью обогнуть место отдыха по расположенной на открытом солнце бетонной дорожке. По дороге обратно он почувствовал странное ощущение в ногах. Проверив их, он увидел отслоившуюся кожу, но не придал этому значения.

«Решив, что это лопнувший волдырь, я собрался, и мы ушли. Вернувшись домой, я помог жене устроиться в кровати, убрал купленные в магазине продукты в холодильник и только потом начал снимать обувь. Носки были пропитаны кровью, а на обеих ногах свисали лоскуты. Оказалось, я так сильно обжег ступни, что кожа слезла от кончиков пальцев почти до середины стопы», — ужаснулся американец.

Теперь ни он, ни его супруга толком не могут ходить. Автор поста порадовался лишь тому, что он хотя бы не чувствует боли от ожога, которая здоровому человеку наверняка показалась бы невыносимой.

Ранее британец Олубийи Джибову лишился ноги после того, как получил травму во время педикюра. 57-летний мужчина рассказал, что в преддверии отпуска решил привести ноги в порядок: сделал ванночку с гималайской солью и подстриг ногти. При этом во время процедуры он боли не чувствовал.