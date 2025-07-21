Самокатчиков предостерегли от одной вещи

Москвичам посоветовали объезжать лужи на самокатах

Сервисы кикшеринга рекомендовали пользователям в Москве объезжать глубокие лужи или ставить самокат на паузу, чтобы переждать непогоду. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам представителя одного из сервисов аренды электросамокатов, дождливая погода в Москве не повлияла на работу кикшеринга. Там напомнили, что батарея и электроника самоката герметично защищены, поэтому даже при высокой влажности самокат работает исправно. Однако ездить по мокрому покрытию нужно предельно аккуратно. Важно объезжать лужи, поскольку под ними могут скрываться неровности, не делать резких маневров и помнить про увеличение тормозного пути самоката.

Другой сервис посоветовал отложить поездку в плохую погоду. Представитель еще одного сервиса заявил, что самокаты могут помочь добраться до укрытия в непогоду, однако пользоваться ими следует аккуратно.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что дожди в Москве будут идти практически до конца рабочей недели. В столице в понедельник, 21 июля, из-за обильных осадков перекрыли некоторые участки автодорог.