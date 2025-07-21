Собянин сообщил о ликвидации очередного летевшего на Москву БПЛА

Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший в направлении Москвы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — написал Собянин.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Позднее средства ПВО сбили еще один беспилотник. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.