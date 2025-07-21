Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший к российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее 21 июля мэр Москвы трижды сообщал об отражении атак БПЛА, летевших в сторону российской столицы. В результате были сбиты один, два и еще один беспилотник соответственно.