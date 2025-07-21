Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:58, 21 июля 2025Россия

Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший к российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее 21 июля мэр Москвы трижды сообщал об отражении атак БПЛА, летевших в сторону российской столицы. В результате были сбиты один, два и еще один беспилотник соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

    Стали известны подробности о пострадавших пассажирах автобуса в Якутске

    Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

    Собянин сообщил о ликвидации очередного летевшего на Москву БПЛА

    Полчища жуков атаковали Великобританию

    ВС России нанесли удар гиперзвуковой ракетой по объекту под Киевом

    В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Вахтовый автобус рухнул в обрыв с 25 метров в российском городе

    Глава региона прокомментировал атаку БПЛА ВСУ

    «Русскую общину» признали нежелательной организацией в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости