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08:35, 21 июля 2025Экономика

Стало известно о банкротствах компаний в Германии из-за ухода с российского рынка

Бизнесмен Эбергардт: Потеря рынка РФ привела немецкие компании к банкротству
Дмитрий Воронин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Потеря российского рынка стала причиной существенных проблем для немецкого бизнеса, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

По словам предпринимателя, на фоне соответствующих изменений стало известно об экономических сложностях и банкротствах предприятий по всей стране. Он уточнил, что после потери долгосрочных контрактов люди начали «оказываться на улице», а за счет получателей соцпособия для ищущих работу усилилось давление на бюджет Германии.

Число безработных в 2025 году находится в ФРГ на многолетних максимумах, что влияет и на общую ситуацию в экономике страны.

На Западе понимают, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно, с которого ради своего же блага нужно выбираться, считает Эбергардт, указавший, что немецкий бизнес «все активнее это пытается объяснить политикам».

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