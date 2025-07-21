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14:17, 21 июля 2025Культура

Стало известно о болезни народной артистки России Удовиченко

Актриса Лариса Удовиченко отказалась от творческого вечера из-за болезни
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Удовиченко отказалась от участия в творческом вечере из-за болезни. Об этом сообщает сайт amic.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной филармонии Алтайского края.

Известно, что вечер должен был пройти 21 июля в рамках всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Вместо Удовиченко на мероприятии выступит актер Даниил Страхов.

«Программа изменена в связи с болезнью народной артистки РФ Ларисы Удовиченко», — уточнили организаторы.

В 2023 году сообщалось, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Отмечалось, что актриса получила серьезную травму на гастролях. Из-за перелома ей потребовалась операция.

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