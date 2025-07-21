Стену Цоя пообещали окончательно очистить от памяти Паши Техника

Реставрацию стены Цоя на Арбате пообещали возобновить в ближайшее время

Реставрационные работы мемориальной стены в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате в центре столицы возобновят в ближайшее время. Об этом агентству «Москва» рассказала организатор работ Кристина Журавлева.

По ее словам, реставрация начнется вечером в понедельник, 21 июля, и завершится в среду, 23 июля. Однако из-за непогоды работы по восстановлению стены могут быть отложены.

Восстанавливать стену Цоя активисты начали после того, как фанаты рэпера Паши Техника написали на стене Цоя большими буквами «Техник». В ночь на 13 апреля надпись заклеили плакатами с портретами Цоя. Затем стену полностью покрасили в желтый цвет, за исключением надписи «Перемен требуют наши сердца» — она осталась нетронутой. Рядом с обновленным портретом солиста группы «Кино» Виктора Цоя также появились строчки из песни «Легенда». До конца работы завершены не были.

В начале июня стену начали охранять активисты.