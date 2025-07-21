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06:15, 21 июля 2025Путешествия

Троих туристов арестовали в Таиланде из-за спора о маленькой женской груди

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Трое мужчин приехали на отдых в Таиланд и были арестованы из-за жалобы на грудь женщины, занимающейся эскортом. Об этом сообщает новостное издание The Pattaya News.

Три индийских туриста остановились в отеле на Сои Бич Роуд, 11 в Паттайе. Во время прогулки по городу за предварительную предоплату они наняли в ночном клубе девушку для интимных услуг. Однако, когда женщина посетила их номер и разделась, мужчины начали возмущаться из-за ее маленькой груди и отказались платить деньги.

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Несмотря на то, что фигура женщины не соответствовала ожиданиям клиентов, она потребовала оставшуюся сумму до отъезда, как и было оговорено. Мужчины сообщили, что им нужно снять деньги, отлучились и вернулись в номер с полицией.

Офицеры решили урегулировать спор мирным путем. Они объяснили, что данная ситуация может привести к судебному процессу над всеми участниками конфликта. После переговоров деньги вернули, стороны отказались от жалоб и разошлись.

Уточняется, что оказание интимных услуг в Таиланде технически незаконно. Однако в популярных туристических местах, таких как Паттайя, соблюдение закона может быть непоследовательными. Многие заведения, такие как бары и массажные салоны, часто служат прикрытием, и полиция может разрешать споры неформально, как в данном случае.

Ранее сообщалось, что иностранца приговорили к 21 году тюрьмы в Таиланде за продажу 16-летней девушки. Мужчина и двое его подельников-таиландцев предлагали туристам девушек для интимных услуг в ночном заведении Flirt bar в Паттайе.

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