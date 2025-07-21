У берегов «острова Удачи» обнаружили разлагающегося мужчину

PN: Рыбаки обнаружили плавающего лицом вниз мужчину у острова Ко Сичанг

Разлагающееся тело прибило к берегам тайского острова. Об этом сообщает издание The Pattaya News (PN).

17 июля примерно в 15 километрах от брегов острова Ко Сичанг, известного в Таиланде как «остров Удачи», рыбаки обнаружили плавающее лицом вниз тело. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды разлагающегося мужчину и провели осмотр.

По сообщению специалистов, неизвестный находился в море около 10 суток, признаков насилия на останках не было. Тело отправили в больницу Лаем Чабанг для опознания. Местные власти предполагают, что мужчина мог быть рыбаком, но никаких документов, удостоверяющих его личность, обнаружено не было.

Ранее в Средиземном море двое туристов, отдыхавших в Европе, наткнулись на тело. Из-за сильного разложения определить пол или личность человека оказалось невозможно.