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18:23, 21 июля 2025Путешествия

У берегов «острова Удачи» обнаружили разлагающегося мужчину

PN: Рыбаки обнаружили плавающего лицом вниз мужчину у острова Ко Сичанг
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jefta Images / Future Publishing / GettyImages

Разлагающееся тело прибило к берегам тайского острова. Об этом сообщает издание The Pattaya News (PN).

17 июля примерно в 15 километрах от брегов острова Ко Сичанг, известного в Таиланде как «остров Удачи», рыбаки обнаружили плавающее лицом вниз тело. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды разлагающегося мужчину и провели осмотр.

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По сообщению специалистов, неизвестный находился в море около 10 суток, признаков насилия на останках не было. Тело отправили в больницу Лаем Чабанг для опознания. Местные власти предполагают, что мужчина мог быть рыбаком, но никаких документов, удостоверяющих его личность, обнаружено не было.

Ранее в Средиземном море двое туристов, отдыхавших в Европе, наткнулись на тело. Из-за сильного разложения определить пол или личность человека оказалось невозможно.

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