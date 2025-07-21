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18:27, 21 июля 2025Спорт

В Госдуме прокомментировали задержание российского баскетболиста во Франции

Депутат Свищев: Задержание Касаткина во Франции может быть политизированным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал задержание российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев заявил, что в нынешней геополитической ситуации можно предположить, что дело может быть политизированным. Он подчеркнул, что склонен сомневаться, что спортсмен мог быть причастен к киберпреступности. «Но у преступления нет национальности», — добавил депутат.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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