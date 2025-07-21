Петрович: В Молдавии открыли мемориал в честь солдат-союзников Гитлера

На севере Молдавии в селе Душманы открыли мемориал в честь солдат, участвовавших во вторжении на территорию СССР в Бессарабии в 1941 году. Об этом рассказал глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

«В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь "румынских героев" — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года», — написал Петрович.

Он добавил, что на мероприятии был и флаг Европейского союза, который, по его словам, «еще стесняется открыто героизировать нацизм».

Ранее стало известно, что в Молдавии не допустили к выборам оппозицию. Оппозиционный блок «Победа» планировал принять участие в них осенью 2025 года. Кроме того, по предварительным данным, антиправительственные силы были намерены объединиться против Майи Санду, выработав общую стратегию борьбы.