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03:27, 21 июля 2025Россия

В российском регионе объявили беспилотную опасность

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Пензенской области. Об этом сообщает губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Кроме того, в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на российскую столицу.

21 июля мэр Москвы Сергей Собянин пять раз сообщал об отражении атак БПЛА. В последние два раза были сбиты один и два дрона соответственно.

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