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08:04, 21 июля 2025Россия

В российском регионе в зданиях больниц после серии землетрясений нашли трещины

На Камчатке после серии землетрясений нашли трещины в зданиях больниц
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

На Камчатке в зданиях больниц после землетрясений нашли трещины. Об этом сообщил краевой Минздрав в Telegram-канале.

«Повреждения незначительные, угрозы для работы больниц нет. Комиссия проверяет объекты, но экстренных мер не требуется», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что подземные толчки были умеренной силы, в связи с чем масштабных последствий на земле удалось избежать. Медицинские учреждения после землетрясений функционируют в обычном режиме.

Серия землетрясений произошла на Камчатке 20 июля, наиболее сильные толчки достигали магнитудой 7,6. Власти региона объявляли угрозу цунами. После землетрясений на Камчатке зафиксировали 26 повторных толчков.

ЖЗЛ
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