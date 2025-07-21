Рогов: ВСУ установили антидроновые туннели в пригороде Орехова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили антидроновые туннели в пригороде Орехова на запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска покрыли дороги сверху металлическими сетями глубиной около 10 километров, чтобы спасти свою технику от российских беспилотников. Он подчеркнул, что это не спасет ВСУ от ударов российских войск, которые продвигаются в Запорожской области.

Ранее военный Василий Дандыкин сообщил, что российские войска продвигаются, особенно на южно-донецком направлении. Он отметил, что Россия близка к полному контролю южного направления.

До этого ВС России установили флаг в центре Каменского на запорожском направлении.