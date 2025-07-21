Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 21 июля 2025Мир

Юрист Трампа рассказал об обеде с водкой у Лукашенко

Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку на обеде с Лукашенко в Белоруссии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Юрист главы Белого дома Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Своими воспоминаниями он поделился в интервью Politico.

«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — отметил Коул.

Юрист Трампа рассказал, что поездка в Белоруссию начались со звонка из Госдепартамента в конце апреля с просьбой посетить республику. Вылетел Коул уже на следующий день.

Газета отмечает, что этот эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго срока. Президент США привлек множество близких друзей и союзников в качестве своих посланников для реализации политики за рубежом. Многих критиков возмущает их неопытность во внешнеполитических вопросах.

«В конце концов, ухмыляются они, способен ли магнат в сфере недвижимости Стив Уиткофф действительно вести переговоры о завершении войны России с Украиной, решении проблемы ядерной программы Ирана и прекращении войны Израиля в секторе Газа?» — приводятся в материале слова критиков.

При этом посланники более прямо доносят позицию американского лидера и позволяют обойти бюрократию Госдепартамента. Они могут свободно говорить и делать то, что традиционные американские дипломаты, возможно, не могут себе позволить.

21 июня Александр Лукашенко встретился с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Китом Келлогом. После этой встречи Лукашенко освободил 14 политзаключенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    В Херсоне прогремели взрывы

    Трудоголикам посоветовали регулярно есть один продукт

    Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

    В Москве из-за дождей под воду ушли автосервис и мойка

    В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

    Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

    В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

    Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

    В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости