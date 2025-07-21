Юрист Трампа рассказал об обеде с водкой у Лукашенко

Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку на обеде с Лукашенко в Белоруссии

Юрист главы Белого дома Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Своими воспоминаниями он поделился в интервью Politico.

«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — отметил Коул.

Юрист Трампа рассказал, что поездка в Белоруссию начались со звонка из Госдепартамента в конце апреля с просьбой посетить республику. Вылетел Коул уже на следующий день.

Газета отмечает, что этот эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго срока. Президент США привлек множество близких друзей и союзников в качестве своих посланников для реализации политики за рубежом. Многих критиков возмущает их неопытность во внешнеполитических вопросах.

«В конце концов, ухмыляются они, способен ли магнат в сфере недвижимости Стив Уиткофф действительно вести переговоры о завершении войны России с Украиной, решении проблемы ядерной программы Ирана и прекращении войны Израиля в секторе Газа?» — приводятся в материале слова критиков.

При этом посланники более прямо доносят позицию американского лидера и позволяют обойти бюрократию Госдепартамента. Они могут свободно говорить и делать то, что традиционные американские дипломаты, возможно, не могут себе позволить.

21 июня Александр Лукашенко встретился с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Китом Келлогом. После этой встречи Лукашенко освободил 14 политзаключенных.