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00:18, 21 июля 2025Спорт

Задержанный во Франции российский баскетболист назвал трудности жизни в тюрьме

Баскетболист Касаткин заявил, что в тюрьме сложно без знания французского языка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, назвал трудности жизни в тюрьме. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что решить любую проблему в тюрьме невероятно сложно, если не знать французского языка. «Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи», — рассказал спортсмен, добавив, что даже не может даже посетить тренажерный зал.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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