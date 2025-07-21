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13:26, 21 июля 2025Наука и техника

Зафиксировано смещение оси вращения земной коры

GRL: Строительство плотин поспособствовало смещению оси вращения земной коры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Гарвардского университета установили, что деятельность человека повлияла на движение магнитных полюсов Земли. Как выяснила группа геофизика Наташи Валентич, строительство почти 7 тысяч крупных плотин по всему миру перераспределило массу воды на планете настолько, что ось вращения земной коры сместилась примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters (GRL).

Накопление воды в водохранилищах не только изменило баланс масс на поверхности Земли, но и вызвало падение уровня мирового океана на 21 миллиметр. Вода, задержанная за плотинами, как бы «перетянула» вращающуюся оболочку планеты, что привело к изменению положения Северного полюса на поверхности Земли — сначала на восток, в сторону России, а затем на запад, в сторону Северной Америки.

Авторы отмечают, что реальный магнитный север в космосе не менялся, но сама кора планеты сместилась, создавая эффект так называемого истинного полярного блуждания. Построенные плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в XXI веке — примерно 1,2 миллиметра в год, что частично компенсирует последствия изменения климата.

Специалисты подчеркивают: при оценке будущих изменений уровня моря и динамики магнитных полюсов необходимо учитывать влияние подобных инженерных проектов. Расположение и размеры новых водохранилищ могут значительно изменить эти процессы.

В апреле ученые объяснили ускорение вращения Земли потерей влаги из почвы и ее перераспределением, что стало одним из факторов изменения баланса масс планеты.

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