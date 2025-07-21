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19:06, 21 июля 2025Россия

Загоревшийся после падения обломков БПЛА в Подмосковье дом сняли вблизи

Очевидцы сняли вблизи загоревшийся после падения обломков БПЛА в Подмосковье дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли вблизи дом в Подмосковье, который загорелся после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Видео опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах крупным планом видно двухэтажное здание. Крыша частного дома полностью охвачена огнем. По данным авторов канала, площадь возгорания около 200 квадратных метров.

О ЧП в доме №5 на улице Басова в Ивантеевке ранее сообщило издание Baza в Telegram-канале. Местные жители рассказали, что перед пожаром были слышны два хлопка.

Затем очевидцы издалека сняли на видео горящий дом. На кадрах видно, что дым от пожара поднимается высоко над окружающими постройками. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет.

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