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11:02, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Зеленского заподозрили в утаивании правды о реальном числе погибших военных ВСУ

Le Monde: В конфликте погибло больше военных ВСУ, чем утверждает Зеленский
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

В ходе конфликта на Украине могло погибнуть куда больше военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем утверждает президент республики Владимир Зеленский. В том, что он, вероятно, утаивает правду о показателях смертности, политика заподозрило французское издание Le Monde.

В материале отмечается, что по всей Украине заканчиваются места для захоронений и планируется возведение новых военных кладбищ. В европейском издании предположили, что проекты новых кладбищ и мемориалов на Украине могут говорить о реальных масштабах смертности больше, чем официальная статистика.

«В феврале резидент Владимир Зеленский указал, что с февраля 2022 года были убиты более 46 тысяч украинских военнослужащих, 380 тысяч — ранены, не говоря о десятках тысяч, которые значатся как пропавшие без вести или же находящиеся в плену у Российской армии. Реальное число погибших, вероятно, куда выше», — подчеркнули в Le Monde.

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Ранее британский журнал Spectator обвинил Зеленского в попытках отвлечь украинцев от тяжелой ситуации на фронте. В издании выразили мнение, что политик занимается перестановками в правительстве и якобы борьбой с коррупцией, чтобы переключить внимание населения с положения в конфликте.

Перед этим колумнист Тед Снайдер в колонке для издания American Conservative предрек печальный для Киева конец в конфликте на Украине. По его словам, самая большая проблема Украины — положение дел на поле боя.

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