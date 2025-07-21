Le Monde: В конфликте погибло больше военных ВСУ, чем утверждает Зеленский

В ходе конфликта на Украине могло погибнуть куда больше военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем утверждает президент республики Владимир Зеленский. В том, что он, вероятно, утаивает правду о показателях смертности, политика заподозрило французское издание Le Monde.

В материале отмечается, что по всей Украине заканчиваются места для захоронений и планируется возведение новых военных кладбищ. В европейском издании предположили, что проекты новых кладбищ и мемориалов на Украине могут говорить о реальных масштабах смертности больше, чем официальная статистика.

«В феврале резидент Владимир Зеленский указал, что с февраля 2022 года были убиты более 46 тысяч украинских военнослужащих, 380 тысяч — ранены, не говоря о десятках тысяч, которые значатся как пропавшие без вести или же находящиеся в плену у Российской армии. Реальное число погибших, вероятно, куда выше», — подчеркнули в Le Monde.

Ранее британский журнал Spectator обвинил Зеленского в попытках отвлечь украинцев от тяжелой ситуации на фронте. В издании выразили мнение, что политик занимается перестановками в правительстве и якобы борьбой с коррупцией, чтобы переключить внимание населения с положения в конфликте.

Перед этим колумнист Тед Снайдер в колонке для издания American Conservative предрек печальный для Киева конец в конфликте на Украине. По его словам, самая большая проблема Украины — положение дел на поле боя.