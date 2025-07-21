Житель ЖК в Подмосковье поплыл на парковку на сапборде и попал на видео

Житель ЖК в Подмосковье поплыл на парковку на сапборде из-за затопления ливнем

Житель подмосковного жилого комплекса (ЖК) «Новая Рига» решил добраться до парковки на сапборде, поскольку улицу затопило. Видео с мужчиной опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах мужчина с веслом стоит на сапборде синего цвета на фоне жилых домов. Улица при этом полностью затоплена. На других кадрах житель ЖК заявляет, что плывет на парковку, и что для этого «глубины хватает».

Ранее в Подмосковье выпала практически месячная норма осадков (до 84 процентов). В столице норма осадков частично была превышена. При норме в 85 миллиметров в Зеленоградском административном округе выпало до 91 миллиметра дождя.

Во время сильного дождя затопило территорию автосервиса на улице Нагорной в столице. Под воду погрузилась не только станция техобслуживания, но также автомойка и больше 10 припаркованных рядом машин.