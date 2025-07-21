Журова объяснила запрет российской гимнастке выступать под песню «Младший лейтенант»

Журова: Выступление под песню «Младший лейтенант» вызвало бы реакцию у украинцев

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, почему олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой запретили выступать под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что композиция вызвала бы негативную реакцию у украинцев. «Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно», — посчитала она.

Ранее Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова подготовила программу

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.