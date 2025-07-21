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16:38, 21 июля 2025Экономика

Зумеры в России назвали необходимую частоту индексации зарплат

ВШЭ: Половина зумеров в РФ считают необходимой индексацию зарплаты каждый год
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти половина опрошенных российских зумеров считает, что зарплата должна повышаться каждый год. Необходимую частоту пересмотра заработной платы назвали участники опроса консалтинговой компании get experts и НИУ ВШЭ (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Участие в исследовании приняли 2 276 студентов, выпускников вузов и молодых специалистов в возрасте до 28 лет из разных регионов России и из-за рубежа. Большая часть (64 процента) работают, у 15 процентов есть временная подработка, а 21 процент не работают.

Из опрошенных 43 процента считают, что зарплата должна индексироваться ежегодно, еще 40 — что раз в полгода. 14 процентов допускают отсутствие роста зарплаты при наличии премии по итогам достижений, а 3 процента заявили, что рост зарплаты некритичен, главное — получать удовольствие от работы.

Почти четверть (23 процента) респондентов имеет хобби, приносящее доход: репетиторство (21 процент), дизайн (20 процентов), преподавание (18 процентов) и живопись (9 процентов). Рукоделие, фото, съемка или монтаж видео приносят заработок 8 процентам опрошенных, еще 7 — текстовый контент, 6 — программирование и по 5 — музыка и спорт.

Как ранее выяснили в Ventra Go, почти половина опрошенных зумеров в России планирует подрабатывать в старости, так как не доверяют пенсионным выплатам. 59,6 процента из них составляют краткосрочные планы по доходу и не планируют свой бюджет в перспективе. Большая часть из них намерена работать и после выхода на пенсию (84,6 процента).

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