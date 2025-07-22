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08:07, 22 июля 2025Россия

Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО

РИА Новости: Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Ярин ушел на СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Адвокат Алесандр Ярин, который в суде защищал интересы фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила мать обвиняемого, передает РИА Новости.

«Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова», — сообщила женщина. Информацию об этом подтвердили и коллеги адвоката.

Алишер Касимов — получивший российское гражданство уроженец Киргизии. Он сдавал в аренду квартиру Шасутдину Фаридуни, который был исполнителем теракта. У мужчины была чайхана, расположенная на Путилковском шоссе в Московской области, которая закрылась после его ареста. Касимов в суде заявлял, что ничего не знал о готовящемся теракте и не подозревал, что в его квартире живут преступники.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

ЖЗЛ
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