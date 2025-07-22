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21:46, 22 июля 2025Спорт

Бойцу ММА удалили глаз после конфликта с девушкой

Поп-бойцу ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Страница Корнея Тарасова во «ВКонтакте»

Российскому блогеру, поп-бойцу смешанного стиля (MMA) Корнею Тарасову удалили глаз. Об этом сообщает 78.ru.

Спортсмен рассказал, что травмировал глаз в результате несчастного случая. Во время вечеринки у него случился конфликт с одной из девушек, которая в итоге лишила его глаза. Он отметил, что перенес операцию, однако его продолжает мучить боль. Позднее спортсмену будет установлен протез.

На счету Тарасова 34 боя, из которых 15 побед, 18 поражений и одна ничья. Он выступал в таких промоушенах, как «Наше дело», «Битва за Хайп», «Punch Club» и «Кулак».

В октябре 2024 года российский боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал и держал взаперти свою девушку Асель в московской квартире. Причиной стало то, что спортсмен пытался добиться встречи с девушкой.

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