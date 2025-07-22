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02:00, 22 июля 2025Наука и техника

Назван самый короткий день в году

10 июля признают самым коротким днем в году — из-за ускорения вращения Земли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

10 июля назвали самым коротким днем 2025 года. Об этом сообщает издание Space.com.

По словам журналистов, в этот день Земля совершила полный оборот вокруг своей оси за неполные 24 часа — если точнее, на 1,36 миллисекунды раньше. Согласно прогнозам, 22 июля день будет короче на 1,34 миллисекунды, а 5 июля Земля завершила полный оборот на 1,25 миллисекунды быстрее обычного.

В материале говорится, что рекорд был установлен 5 июля 2024 года, когда планета завершила полный оборот на 1,66 миллисекунды быстрее обычного. Специалисты ведут подсчеты с 1973 года, или с момента изобретения атомных часов.

Авторы Space.com отметили, что полный день длится 24 часа или 86 400 секунд. Сокращение на 1,36 миллисекунды назвали крайне незначительным, однако обратили внимание на тенденцию ускорения вращения планеты.

«Причина этого ускорения не раскрыта», — заявил ведущий специалист по вращению Земли в Московском государственном университете Леонид Зотов. Он подчеркнул, что многие ученые связывают аномалию с процессами, которые происходят внутри планеты. Также Зотов заметил, что в будущем вращение Земли может снова замедлиться.

В конце июля ученые из Гарвардского университета установили, что деятельность человека повлияла на движение магнитных полюсов Земли. Так, баланс масс на поверхности планеты изменило накопление воды в водохранилищах.

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