Доле продаж новостроек через риелторов предрекли рост до 70 процентов

«Плюс»: Доля продаж новостроек через риелторов вырастет до 70 процентов

Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70 процентов. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков группы «Плюс» сообщили «Известия».

В соответствии с его данными, в среднем по регионам РФ доля продаж новостроек через агентства недвижимости увеличилась с 57 процентов в первом полугодии 2024 года до 60 процентов во второй половине 2024-го и начале 2025-го. В 2022 и 2023 годах этот показатель составлял лишь 40 процентов и 42 процента соответственно.

Отмена массовой льготной ипотеки в июле прошлого года стала ключевым фактором роста доли агентских продаж. В связи с этим специалисты предполагают, что по итогам текущего года доля продаж новых квартир через агентов по недвижимости может повыситься до 70 процентов. «Наше исследование показало, что в последнее время девелоперы стали активнее работать с агентствами по недвижимости. Эта стратегия помогает поддерживать темпы продаж в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения условий программ льготной ипотеки. По нашим опросам, в 2025 году 31 процент застройщиков усилили работу с агентствами, чтобы адаптироваться под новые условия на рынке», — рассказал директор по стратегическому развитию продаж первичного рынка группы «Плюс» Алексей Чапик.

Чтобы сделать продажи для агентов привлекательными, застройщики повышают свои комиссии для них. Так, в Петербурге средняя комиссия в 2025 году достигла четырех процентов, хотя год-три назад ее размер был не более 3,4–3,7 процента. В Уфе девелоперы предлагают комиссии в среднем 3,9 процента, тогда как ранее риелторы могли рассчитывать на 3,2–3,3 процента. В столице размер средней комиссии за год увеличился с 2,4 процента до 2,5 процента, однако в ряде случаев комиссии для местных агентов могут доходить до 8,5–9,8 процента.

Регионами-лидерами с наибольшей долей продаж жилья на первичном рынке с помощью агентств недвижимости являются агломерация Петербурга и Ленобласти, а также Екатеринбург. В указанных регионах показатель для первой половины 2025 года достиг 75 процентов, хотя по итогам 2024-го он находился на уровне 69 и 65 процентов соответственно. Что касается Москвы и Московской области, там доля за этот период увеличилась с 58 до 68 процентов.

Ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что при ограничении комиссии для риелторов при сдаче квартир рынку жилья грозит ущерб.