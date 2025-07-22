Миллиардер-христианин Герман Стерлигов призвал россиян купить гробы

Скандально известный миллиардер-христианин Герман Стерлигов, известный среди прочего продажей сыра по 85 тысяч рублей и других сверхдорогих продуктов, порассуждал о ереси и дал совет россиянам. В беседе с блогером Даниилом Смирновым он призвал граждан страны обзавестись гробами.

Стерлигов подчеркнул, что каждому человеку необходим так называемый ящик для похорон, и показал свои два. Один из них мужчине подарила братия, а другой, с ручками, — сделали сыновья. На подарке родственников написано: «Помни о смерти, вовек не согрешишь». Он обратил внимание, что «саркофаг» для него сделан из сухого дерева, а значит, будет «легко нести его закапывать».

При этом миллиардер-христианин призвал россиян еще при жизни позаботиться о гробе. «Так всегда и было на Руси и в других православных странах. Чтобы там судорожно что-то не сколачивать, когда человек умирает. Чтобы до захода солнца его похоронить», — объяснил Стерлигов, указав, что гробы не должны быть роскошными.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стерлигов вышел из себя на интервью после вопроса об РПЦ

Во время интервью Стерлигов вышел из себя. Это произошло после вопроса о Русской православной церкви (РПЦ).

В беседе со Смирновым миллиардер назвал единственным надежным историческим источником Библию и заявил, что христианство учит любить не ближнего, а только христиан. По его мнению, атеистов и принадлежащих к другим конфессиям людей нужно ненавидеть.

Истинная церковь, она непорочна, она свята. Это все конфессии, РПЦ, БМП, ТБП и так далее — это все еретическое барахло Герман Стерлигов миллиардер

Во время интервью Смирнов неоднократно возвращался к теме ереси РПЦ, чтобы задать уточняющие вопросы. В итоге бизнесмен вышел из себя и выразил недовольство блогером, которому перед беседой якобы предоставили материалы для изучения его взглядов.

«Мне 58 лет, и вы мне так все надоели вот с этой тупостью своей, с тупыми вопросами. Знаете, такой светский разговор, но нужно же уважать чужое мнение», — сказал Стерлигов.

В ответ блогер уточнил, не является ли это просвещением. Однако миллиардер назвал этой туфтой и в грубой форме потребовал выключить камеру.

В 2024 году Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

Весной прошлого года Стерлигов лишил наследства всю семью. Он назвал дочь и жену еретичками, а двоих сыновей — блудными.

При этом бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, лишь заметив, что жена, дочь Пелагия, сыновья Арсений и Пантелеймон больше не входят в «слободу Стерлиговых». По крайней мере, такова ситуация на данный момент — «на 25 апреля 7533 года от Адама (2023 от Христа)», указал тогда бизнесмен.

Поддержали отца сыновья Сергий и Михей — их Стерлигов счел православными христианами и наследниками. В то же время бизнесмен допустил, что изгнанные из семьи захотят вернуться.

В ответ на это сын российского бизнесмена Пантелеймон заявил, что никогда не претендовал на имущество отца. Он указал, что сам занимается бизнесом и не нуждается в деньгах Стерлигова-старшего.