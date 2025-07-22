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15:25, 22 июля 2025Наука и техника

В США собрались создать «Золотой купол» без Маска

Reuters: Систему ПРО «Золотой купол» в США собрались создать без SpaceX Маска
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от услуг SpaceX Илона Маска при создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает Reuters.

Трамп подписал указ о создании новой системы ПРО всего через неделю после начала второго президентского срока. Источники агентства выяснили, что сейчас Пентагон активно ищет альтернативы SpaceX в создании «Золотого купола», чтобы снизить зависимость от корпорации. Отмечается, что это происходит на фоне напряженности в отношениях между Маском и Трампом.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что Пентагон обратился в том числе к Kuiper Джеффа Безоса и другим космическим стартапам. При этом все они проигрывают SpaceX — так, компания Безоса запустила всего 78 из 3000 запланированных спутников на околоземной орбите.

В материале говорится, что администрация Трампа искала альтернативных SpaceX подрядчиков еще до открытого конфликта между президентом США и Маском. Авторы Reuters заметили, что Starlink и Starshield от SpaceX и так являются основой военной связи Соединенных штатов. В апреле стало известно, что корпорация Маска является главным кандидатом на роль подрядчика в создании новой системы ПРО.

Журналисты Reuters обратились за комментарием в Белый дом, Петагон, SpaceX и Kuiper. Однако их собеседники отказались комментировать материал.

В мае выяснилось, что Пентагон заплатит более миллиарда долларов компании Lockheed Martin Space за разработку оружия «Глобальный удар». Контракт будет завершен к августу 2028 года.

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