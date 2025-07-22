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04:30, 22 июля 2025Наука и техника

Названа самая подходящая для GTA VI консоль

Только PlayStation 5 Pro будет запускать GTA VI со стабильной частотой 60 fps
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom

Наилучшая совместимость с GTA VI будет достигнута на консоли Sony PlayStation 5 Pro. Об этом в своем X заявил автор блога DetectiveSeeds.

По словам автора, который в том числе публикует инсайдерскую информацию об играх, инженеры Sony приняли участие в разработке новой игры Grand Theft Auto. Так, они помогали студии Rockstar Games с оптимизацией тайтла на флагманской консоли PS5 Pro. Эту приставку автор назвал наиболее подходящей для запуска будущей игры.

Так, специалист рассказал, что в момент выхода игра будет запускаться со стабильной частотой 60 кадров в секунду (fps) на консоли PlayStation. Кроме того, GTA VI получит несколько настроек графики только на приставке PS5 Pro. Автор блога DetectiveSeeds признался, что эту информацию ему сообщил один из инженеров PlayStation.

Кроме того, к выходу новой Grand Theft Auto Sony выпустит несколько видов комплектов консоли, состоящих из PS5 Pro и копии игры Rockstar. Также студия и производитель игровой приставки объединят усилия в продвижении своих продуктов. Так, осенью 2024 года стало известно, что Sony получила эксклюзивное право рекламировать GTA VI вместе со своей консолью.

Изначально релиз Grand Theft Auto VI планировали на осень 2025 года. Однако в мае выход игры перенесли на 26 мая 2026 года.

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