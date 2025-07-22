Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
11:17, 22 июля 2025Спорт

Иностранный футболист махачкалинского «Динамо» рассказал о безопасности в России

Иранский футболист Джавад: Чувствую себя в России комфортно и безопасно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / Wikipedia

Иранский футболист махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал о безопасности в России. Его слова приводит ТАСС.

Иностранный футболист признался, что рад вернуться в Россию. «Чувствую себя здесь комфортно и безопасно. Здесь хорошие условия для игры в футбол, и у нас хорошая команда. Надеюсь, что все самое страшное позади», — заявил Джавад.

Как уточняет агентство, некоторое время полузащитник не мог вернуться в Россию из Ирана из-за вооруженного конфликта с Израилем. В данный момент он находится в расположении махачкалинского клуба.

Джавад перешел в махачкалинское «Динамо» летом 2024 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла глава Верховного суда России

    Российского вице-губернатора увезли на допрос из-за зубов дракона

    Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

    Сеть «Винлаб» назвала сроки возобновления работы магазинов

    В Раде желание Зеленского отсудить у России миллиарды назвали мулькой для лохов

    17-летнюю россиянку выманили на встречу и жестоко избили

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

    В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России

    Россиянин выжил после детонации мины на СВО

    Каспийское море рекордно обмелело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости