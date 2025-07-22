Назван бюджет «Зенита» на сезон

Бюджет «Зенита» на сезон-2025/2026 составит до 20 миллиардов рублей

Бюджет «Зенита» на сезон-2025/2026 составит до 20 миллиардов рублей. Такую информацию публикует «РБК Спорт».

Отмечается, что это самый крупный бюджет в российском профессиональном спорте. При этом генеральный спонсор сине-бело-голубых «Газпром» может вложить до 5 миллиардов рублей. В «Зените» заявили, что прямых инвестиций в клуб нет, а наибольшую долю доходов составляют коммерческие контракты.

Кроме того, в «Зените» намерены нарастить доходы от матчей до 2 миллиардов рублей. В клубе утверждают, что это доковидный уровень.

«РБК Спорт» уточняет, что в предыдущем сезоне бюджет «Зенита» составил 17 миллиардов рублей. По итогам 2024 года операционные расходы клуба достигли почти 21 миллиарда рублей, а доходы — 25 миллиардов. При этом в минувшем сезоне Российской премьер-лиги сине-бело-голубые финишировали на втором месте, проиграв в борьбе за чемпионство «Краснодару».

