Нурмагомедов назвал самый ценный жизненный совет

Бывший чемпион UFC Нурмагомедов назвал ценным советом то, что в сутках 24 часа

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Hustle Show назвал самый ценный жизненный совет.

По словам спортсмена, важно помнить, что в сутках только 24 часа, и правильно распределять время на жизнь. «Поэтому не распыляйся. Делай себе план правильно. В последние пару лет я пришел к этому и стараюсь расписывать свое время, свои встречи», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов сравнил карьеру в смешанных единоборствах с тюрьмой. Экс-боец добавил, что наслаждается отставкой, и назвал свою жизнь очень хорошей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.