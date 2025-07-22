Олимпийский чемпион рассказал о контролируемом англосаксами WADA

Олимпийский чемпион Федоровцев: Мне сейчас непонятен смысл существования WADA

Олимпийский чемпион по гребле Сергей Федоровцев поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит Odds.ru.

«Вообще мне сейчас непонятен смысл существования WADA. Потому что оно никем не контролируется, точнее, оно контролируется англосаксами. Оно ими и изобретено в целом. Смысл существования теряется», — заявил Федоровцев.

По мнению бывшего спортсмена идея создания агентства была хорошей, однако затем запад стал использовать его, чтобы выставить агрессорами. «Даже с помощью спорта они выставляют нас в негативном свете», — резюмировал он.

Федоровцев выступал в академической гребле и выигрывал Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. В 2016 году в его допинг-пробе был обнаружен триметазидин, спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

В сентябре 2024 года министр спорта России Михаил Дегтярев назвал WADA союзником. Он подчеркнул, что Россия не будет изолироваться от международного спорта и вернется на Олимпийские игры.