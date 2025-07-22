Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
09:37, 22 июля 2025Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о контролируемом англосаксами WADA

Олимпийский чемпион Федоровцев: Мне сейчас непонятен смысл существования WADA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион по гребле Сергей Федоровцев поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит Odds.ru.

«Вообще мне сейчас непонятен смысл существования WADA. Потому что оно никем не контролируется, точнее, оно контролируется англосаксами. Оно ими и изобретено в целом. Смысл существования теряется», — заявил Федоровцев.

По мнению бывшего спортсмена идея создания агентства была хорошей, однако затем запад стал использовать его, чтобы выставить агрессорами. «Даже с помощью спорта они выставляют нас в негативном свете», — резюмировал он.

Федоровцев выступал в академической гребле и выигрывал Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. В 2016 году в его допинг-пробе был обнаружен триметазидин, спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

В сентябре 2024 года министр спорта России Михаил Дегтярев назвал WADA союзником. Он подчеркнул, что Россия не будет изолироваться от международного спорта и вернется на Олимпийские игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла глава Верховного суда России

    Министр сельского хозяйства оценила перспективы российского экспорта пшеницы

    В российских регионах задержали готовящих теракты пособников иностранных спецслужб

    В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей

    Раскрыта роль НАТО в военной помощи США Украине

    Названы уничтоженные дронами «КУБ» цели

    Подробности российских ночных ударов раскрыли

    В российском городе загорелась мастерская по сборке дронов

    Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

    Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию. Зачем он это сделал?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости