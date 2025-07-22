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16:58, 22 июля 2025Спорт

Олимпийскую чемпионку по плаванию из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил

Канадскую пловчиху Олексяк отстранили за нарушение антидопинговых правил
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

С октября 2024 по июнь 2025 года спортсменка трижды допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении, чем нарушила правила. Пловчиха была временно дисквалифицирована до завершения слушаний.

Спортсмены обязаны регулярно фиксировать свое местонахождение в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). Если в течение 12 месяцев спортсмен допускает три нарушения (ими считаются случаи, когда допинг-офицеры не обнаружили спортсмена по указанному адресу, — прим. «Ленты.ру»), его отстраняют.

25-летняя Олексяк — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 метров вольным стилем. Кроме того, в ее активе два серебра и четыре бронзы Олимпиад.

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