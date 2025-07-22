Олимпийскую чемпионку по плаванию из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил

Канадскую пловчиху Олексяк отстранили за нарушение антидопинговых правил

Олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

С октября 2024 по июнь 2025 года спортсменка трижды допустила нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении, чем нарушила правила. Пловчиха была временно дисквалифицирована до завершения слушаний.

Спортсмены обязаны регулярно фиксировать свое местонахождение в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). Если в течение 12 месяцев спортсмен допускает три нарушения (ими считаются случаи, когда допинг-офицеры не обнаружили спортсмена по указанному адресу, — прим. «Ленты.ру»), его отстраняют.

25-летняя Олексяк — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 метров вольным стилем. Кроме того, в ее активе два серебра и четыре бронзы Олимпиад.