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16:04, 22 июля 2025Силовые структуры

Прокуратура оценила наказание для изнасиловавших россиянку мигрантов

Прокуратура Приморья: Изнасиловавших девушку мигрантов слишком мягко наказали
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Приморского края

Приморский краевой суд оставил без изменений приговор мигрантам, изнасиловавшим 22-летнюю девушку в кафе на владивостокском пляже бухты Лазурная, которые были осуждены на сроки до 5,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным правоохранителей, во время заседания была оглашена резолютивная часть апелляционного определения. Прокуратура Приморья намерена оспорить это решение в кассационном порядке с постановкой вопроса о его отмене и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее сообщалось, что прокуратура запрашивала каждому обвиняемому девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В июне 2024 года четверо иностранцев, угрожая ножом, напали на девушку и изнасиловали ее. После этого они попытались сбежать из России и были задержаны в аэропорту Владивостока.

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