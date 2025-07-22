Ракету со спутниками «Ионосфера-М» установили на космодроме

«Роскосмос»: «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» установили на космодроме

Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» установили на стартовую площадку космодрома Восточный. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram.

«Ракета на старте. Спутники "Ионосфера-М" и 18 малых космических аппаратов скоро отправятся на орбиту. 22 июля на космодроме продолжились предпусковые работы. Сегодня — вывоз и вертикализация ракеты», — говорится в сообщении.

Старт ракеты состоится 25 июля в 08:54 мск.

Аппараты «Ионосфера-М» входят в состав комплекса «Ионозонд», который создают для мониторинга гелиогеофизической обстановки и решения различных задач, включая наблюдение за ионосферой и Солнцем. Всего в состав комплекса войдет четыре спутника «Ионосфера-М».

Ранее в июле руководитель лаборатории физики магнитосферных процессов Института космических исследований Российской академии наук Михаил Могилевский рассказал, что спутники «Ионосфера-М» № 3-4 позволят удвоить разрешение наблюдений.