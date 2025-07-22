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21:31, 22 июля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в платье с откровенным вырезом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала кадры с новой фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка снялась в сером ультракоротком платье и белых открытых туфлях с массивным каблуком. При этом на размещенных снимках видно, что наряд оформлен завязками на спине и глубоким вырезом, который подчеркивал форму и объем груди знаменитости.

Для своего образа Демайтер распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. «Вопреки распространенному мнению главная причина сердцебиения — это я, проходящая мимо», — подписала звезда пост, который набрал 45 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что американская горнолыжница Линдси Вонн едва не оконфузилась прямо перед фотографами на премии ESPY.

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