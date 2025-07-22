В Госдуме заявили о попытках Зеленского удержать власть на Украине

Режим украинского президента Владимира Зеленского в попытках удержать власть ломает последние в стране независимые структуры, заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет ТАСС.
Он прокомментировал массовые обыски у детективов и сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По мнению российского депутата, подобные действия говорят «о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла».
«Киевский режим, стремясь сохранить баланс, в свойственной ему манере пытается через колено ломать и подгребать под себя оставшиеся независимые структуры», — подчеркнул он.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной.