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06:02, 22 июля 2025Бывший СССР

В Госдуме заявили о попытках Зеленского удержать власть на Украине

Депутат Шеремет: Зеленский ломает последние независимые структуры на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Claudia Greco / Pool / Reuters

Режим украинского президента Владимира Зеленского в попытках удержать власть ломает последние в стране независимые структуры, заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал массовые обыски у детективов и сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По мнению российского депутата, подобные действия говорят «о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла».

«Киевский режим, стремясь сохранить баланс, в свойственной ему манере пытается через колено ломать и подгребать под себя оставшиеся независимые структуры», — подчеркнул он.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной.

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