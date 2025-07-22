Сотрудника СБУ поймали на взятке в 300 тысяч долларов

НАБУ раскрыла сотрудника СБУ, требовавшего взятку в 300 тысяч долларов

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) с двумя сообщниками вымогали у обвиняемого в незаконной переправке военнообязанных за границу 300 тысяч долларов. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), передает РИА Новости.

Ведомство сообщило, что чиновник обещал за деньги уничтожить материалы дела, а в случае отказа привлечь обвиняемого к ответственности. После получения 72 тысяч долларов сотруднику СБУ и его сообщникам предъявили обвинения.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход раскрыла инициатора масштабных обысков в НАБУ. По ее словам, мероприятия силовиков санкционированы главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, который имеет претензии к начальнику НАБУ Семену Кривоносу.

До этого посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова намекнула, что за действия против НАБУ страну могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула дипломат.

