Тренер китайских синхронисток прокомментировала победу над россиянками

Тренер китайских синхронисток Сяохуань о победе над россиянками: Особенный день

Тренер сборной Китая по синхронному плаванию Чжан Сяохуань прокомментировала победу над россиянками в технической программе в группе на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист заявила, что эта победа равноценна золоту Олимпийских игр. «Это совершенно особенный день. Сборная Китая по синхронному плаванию впервые смогла очно сразиться со своими главными соперниками на таком уровне», — рассказала она.

Ранее 22 июля российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая, бронза досталась испанкам.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. На счету российских спортсменов два золота, оба завоевал синхронист Александр Мальцев.