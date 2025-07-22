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19:59, 22 июля 2025Экономика

Стало известно о возможном новом падении нефтегазовых доходов России

Reuters: Нефтегазовые доходы РФ в июле упадут на треть по сравнению с 2024 годом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Stringer / Reuters

В июле доходы российского бюджета от продажи нефти и газа могут сократиться на 37 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 680 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

Агентство опиралось на данные о поставках нефти, ее стоимости и курсе рубля. По сравнению с июнем поступления вырастут на 37 процентов, однако это произойдет за счет уплаты ежеквартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

За семь месяцев доходы российского бюджета могут рухнуть на 20 процентов, до 5,4 триллиона рублей. Официальные данные за июль Минфин опубликует 5 августа.

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4,74 триллиона рублей, что на 16,9 процента меньше, чем годом ранее. Соответственно, дефицит федерального бюджета достиг 3,7 триллиона рублей, что составляет 1,7 процента от планируемого ВВП.

Отдельно в июне они впервые с января 2023 года упали ниже 500 миллиардов рублей на фоне снижения нефтяных котировок. В результате финансовое ведомство перешло к продаже валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации выпадающих доходов.

Эксперты Telegram-канала MMI предположили, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета может составить восемь триллионов рублей, что более чем в два раза превысит уровень, который прописан там после корректировок. К такому результату приведет продолжение расходов на текущем уровне.

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