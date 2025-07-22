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19:25, 22 июля 2025Забота о себе

Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов

Стоматолог-хирург Моисеев: Вейпинг вызывает кариес и пародонтит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

От курения электронных сигарет может пострадать полость рта, предупредил врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев. О неожиданной опасности вейпов для зубов он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, пропиленгликоль и глицерин в аэрозоле создают пленку на зубах и слизистой оболочке, которая становится питательной средой для патогенных бактерий. Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит, добавил Моисеев.

Специалист обратил внимание на то, что химические компоненты аэрозоля (ароматизаторы, никотин, мелкодисперсные частицы) вызывают хроническое раздражение слизистой оболочки. Это раздражение тоже может привести к пагубным последствиям в полости рта, включая разрушение связочного аппарата зуба и костной ткани, предупредил Моисеев. При первых симптомах заболевания полости рта и зубов стоматолог посоветовал обращаться к врачам.

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Ранее стоматолог Сэм Джетва заявил, что неприятный запах изо рта не всегда объясняется болезнями зубов и десен. Эта проблема может появляться из-за размножения бактерий вследствие сухости во рту, предупредил врач.

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