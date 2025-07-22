Женщинам назвали идеальный возраст для начала здорового образа жизни

Диетолог Мунар: Женщинам после 40 лет стоит вести здоровый образ жизни

Диетолог Барбара Мунар заявила, что всем женщинам рано или поздно стоит начать вести здоровый образ жизни, благодаря которому можно отсрочить старение организма. В беседе с изданием La Razon она назвала идеальный возраст для кардинальных изменений.

«Генетика определяет лишь 20 процентов того, как мы стареем, а остальные 80 процентов зависят от привычек: питания, физических упражнений, отдыха, борьбы со стрессом, отношений и самооценки», — пояснила Мунар.

По ее словам, здоровый образ жизни стоит начинать вести после 40 лет. Дело в том, что в этом возрасте изменяются метаболизм, гормональный фон, сон, мышечная масса, распределение жира и многие другие параметры. В заключение Мунар подчеркнула, что данный период жизни можно воспринимать не только как кризис, но и как возможность обеспечить себе здоровье на ближайшие несколько десятков лет.

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